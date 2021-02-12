Депутат Нилов положительно оценил назначение Кигима главой ПФР

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с Daily Storm прокомментировал назначение главой Пенсионного фонда России (ПФР) Андрея Кигима.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Кигим сменил на этом посту Максима Топилина. Нилов отметил, что довольно часто встречается с новым главой ПФР.

«Он (Андрей Кигим — прим. ред.) до сегодняшнего дня возглавлял Фонд социального страхования, практически ежемесячно мы встречаемся. И на комитете он часто бывает», — заметил депутат.

Парламентарий пояснил, что с Кигимом уже выстроен рабочий контакт. Всем понятны его оценки и позиции. По словам Нилова, государственный деятель всегда оперативно отвечает на критику. После сообщения о какой-либо проблеме он сразу реагирует и информирует об итогах проверки.