Депутат Нилов поддержал запрет на игры, транслирующие нетрадиционные ценности | 360°

Общество 20 октября 2022, 12:22 Депутат Нилов поддержал запрет на игры, транслирующие нетрадиционные ценности

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила внести в перечень рисков для детской психики игры, которые транслируют «нетрадиционные семейные ценности». В разговоре с RT инициативу поддержал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Думаю, что такая проблема есть, раз про нее говорят профессионалы», — заявил депутат.

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По его словам, компьютерные игры, мультфильмы и обычные игрушки навязывают детям определенные ценности и установки. Нилов отметил, что предложение Волынец гармонирует с недавно внесенным в Госдуму законопроектам о защите семейных ценностей и предложил психологам и специалистам в области детского здоровья рассмотреть инициативу омбудсмена.

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