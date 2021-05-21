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    21 мая 2021, 14:02

    Депутат Нилов поддержал упрощение получения налоговых вычетов за жилье

    Полина Петрова

    Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал упрощение системы получения налоговых вычетов за покупку жилья в России, написал сайт RT.

    Депутат Нилов поддержал упрощение получения налоговых вычетов за жилье

    Отмечается, что теперь получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Для этого не требуется заполнять налоговые декларации и собирать документы.

    «Полностью поддерживаю. Все данные есть в налоговых органах, у работодателя, в Пенсионном фонде. Если есть дополнительный доход, ФНС этой информацией также обладает», — подчеркнул Нилов.

    Ранее стало известно, что жителям нашей страны будет проще возвращать налоговые вычеты в связи с покупкой недвижимости и уплатой процентов по ипотеке.