Депутат Нилов поддержал упрощение получения налоговых вычетов за жилье

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал упрощение системы получения налоговых вычетов за покупку жилья в России, написал сайт RT.

Отмечается, что теперь получить вычеты по НДФЛ можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Для этого не требуется заполнять налоговые декларации и собирать документы.

«Полностью поддерживаю. Все данные есть в налоговых органах, у работодателя, в Пенсионном фонде. Если есть дополнительный доход, ФНС этой информацией также обладает», — подчеркнул Нилов.

Ранее стало известно, что жителям нашей страны будет проще возвращать налоговые вычеты в связи с покупкой недвижимости и уплатой процентов по ипотеке.