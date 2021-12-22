Депутат Нилов поддержал предложение о создании сервиса по защите прав потребителей

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT поддержал предложение депутата Виталия Милонова создать единый сервис, с помощью которого россияне смогли бы жаловаться на нарушение их прав как потребителей. Он назвал идею разумной.

Такой сервис мог бы стать подобием горячей линии с фиксацией нарушений и отчетами о принятых мерах, считает Нилов. Он отметил, что права потребителей в сфере услуг действительно нарушаются часто, подтверждения чему можно найти в интернете.

«В интернете огромное количество роликов, где полки магазинов, особенно эконом-класса и особенно в глубинке, просто завалены просроченными продуктами. Это нарушение прав потребителей. Услуги ЖКХ очень часто предоставляются с нарушениями. Вода горячая не той температуры или грязная и так далее. Поэтому если этот сервис даст возможность гражданам отстаивать свои права, а надзорным и контролирующим органам вовремя реагировать, то идея абсолютно верная», — сказал депутат.