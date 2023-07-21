Общество 21 июля 2023, 11:57 Депутат Нилов поддержал предложение Лантратовой увеличить отпуск для мобилизованных до 30 дней

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею депутата Яны Лантратовой увеличить отпуск для мобилизованных до 30 дней. Об этом написал RT.

По словам политика, ему поступает большое число писем от жен мобилизованных, в которых говорится о необходимости ротации.

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Нилов добавил, что те два дня, которые мобилизованный военнослужащий сможет побыть дома с семьей, пойдут ему на пользу.