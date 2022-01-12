Депутат Нилов поддержал индексацию пенсий на 8,6%

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в своем Telegram-канале прокомментировал предложение Владимира Путина проиндексировать пенсии на 8,6%. Об этом написал «ФедералПресс».

«Полностью поддерживаем предложение проиндексировать пенсии на уровень 8,6% — заложенный с 1 января 2022 года коэффициент 5,9% явно ниже уровня инфляции. Хотя объективно рост цен на продукты, лекарства, товары первой необходимости выше даже этих 8,6%», — написал депутат.

Он добавил, что индексация пенсий не может быть ниже инфляции и назвал решение президента справедливым.