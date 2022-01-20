Депутат Нилов поддержал идею раздавать бесплатный Wi-Fi в больницах

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT поддержал предложение раздавать бесплатный Wi-Fi для пациентов в больницах. С такой инициативой выступил депутат Олег Матвейчев.

«Это будет удобно, потому что сотовая связь не везде хорошо берет, не везде устойчивый интернет. А находясь в стационаре, общаться с родственниками и друзьями, оставаться на связи — это возможность информировать своих близких, как ты себя чувствуешь, возможность получать положительные эмоции, что будет положительно влиять на процесс выздоровления», — сказал Нилов.

Он отметил, что некоторым пациентам нужен полный покой, гаджеты могут навредить им, они противопоказаны, это нужно учитывать при реализации идеи.