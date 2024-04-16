Общество 16 апреля 2024, 15:13 Депутат Нилов поддержал идею приравнять минимальную зарплату к МРОТ

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с ИА НСН поддержал законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду» об установлении размера минимальной зарплаты на уровне МРОТ.

По словам депутата, сегодня работодатели в РФ разными путями пытаются довести зарплату до уровня МРОТ, при этом сотрудники не могут рассчитывать на повышение базового оклада. Новый законопроект поможет прекратить давнюю дискуссию о том, что считать минимальным заработком.

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«Этот вопрос обсуждается не первый год. В целом я с этим согласен, буду поддерживать инициативу, профсоюз с этим также согласен», — сказал парламентарий.

Напомним, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России был установлен в сумме 19 242 рубля в месяц.