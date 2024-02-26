Общество 26 февраля 2024, 12:00 Депутат Нилов поддержал идею переноса не израсходованных вовремя средств Пушкинской карты

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В Госдуме предложили переносить непотраченные средства Пушкинских карт в селах. Подобную практику следует распространить на всех пользователей этих карт в целом, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.

По словам депутатов, стоит дать возможность молодежи переносить деньги на более поздний срок, но ограниченный, например, на будущий год. Примером может стать действующая в торговых сетях система баллов с установлением срока их сгорания.

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«Здесь надо пойти тем путем, чтобы целевые деньги шли целевым образом и ни в коем случае не сгорали. Иначе нарушается вообще вся логика», — отметил Нилов.