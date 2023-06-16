16 июня 2023, 17:50
Депутат Нилов поддержал идею американца Кирби построить в России деревню для переселенцев из западных стран
Депутат Госдумы Ярослав Нилов в разговоре с «Общественной службы новостей» поддержал идею американца Тима Кирби построить в России деревню для переселенцев из западных стран.
По его словам, самое главное организовать такие поселения в рамках закона.
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«Посмотрите сколько немцев, которые проживают на территории Поволжья. <…> Посмотрите, как сегодня организовывают отдельные иностранные семьи сельское хозяйство в разных регионах РФ, том же Крыму», — сказал политик.
Переселенцы, возможно, принесут новые идеи и новые проекты, что хорошо для страны, добавил депутат.
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