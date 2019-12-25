Депутат Нилов перечислил нюансы «новогоднего капитала»

Российских пенсионеров предложили финансово поддержать перед новогодними праздниками и выплачивать им «новогодний капитал». Такую идею поддержал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и объяснил, что потребуется для реализации.

По словам депутата, чтобы выплачивать пожилым людям такой «капитал», необходимо внести поправки в действующее законодательство, или должен быть издан указ президента, на основании которого можно реализовать инициативу.

«Как идея она интересна тем, что сегодня, к большому сожалению, большинство пенсионеров живут плохо и действительно им нужно помогать. Поэтому я за любые социальные меры поддержки, тем более имеющие материальный характер, которые предлагаются в отношении пенсионеров», — сказал «360» Нилов.

При этом он добавил, что для введения такой меры должен быть проведен глубокий финансово-экономический анализ. Необходимо определить источник финансирования и объемы денежных выплат. Также потребуется выяснить, кто именно будет получать «новогодний капитал» и определить критерии нуждаемости.

«У абсолютного большинства пенсии маленькие, но есть и те пенсионеры, у кого пенсии приличные. Есть те пенсионеры, которые, будучи пенсионерами, продолжают работать», — продолжил депутат.

В частности, те, кто является государственными служащими, зачастую получают высокую зарплату и уже находятся на пенсии. В таком случае делать выплаты некорректно, считает Нилов.

«Вывод такой: тема интересна тем, чтобы ее обсуждать в свете необходимых дополнительных мер поддержки для абсолютного большинства наших пенсионеров, которые получают низкие пенсии», — заключил он.

Автором инициативы о «новогоднем капитале» стал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Он предложил выплачивать деньги одиноким пенсионерам, чтобы те могли потратить их на подготовку к Новому году.