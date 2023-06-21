Общество 21 июня 2023, 15:38 Депутат Нилов оценил программу по субсидированию платы за аренду жилья для людей до 35 лет Депутат Нилов заявил, что решение жилищного вопроса решит вопросы демографии в России

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Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил программу Минстроя по субсидированию платы за аренду жилья. Об этом написал RT.

Политик отметил, что таким образом государство сможет решить вопрос демографии, а у семей появится возможность переехать в другой город и трудоустроиться.

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Ранее сообщалось, что в Минстрое запланировали ввести программу по субсидированию платы за аренду жилья для молодежи до 35 лет.