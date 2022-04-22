Депутат Нилов оценил предложение об ограничении работы супермаркетов по воскресеньям

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу супермаркетов по воскресеньям, чтобы помочь развитию фермерских рынков. В разговоре с RT эту идею прокомментировал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Я думаю, что работу гипермаркетов можно не трогать. Но надо дать возможность нашим производителям торговать в удобном месте без всякой бюрократии и лишних процедур, а еще лучше бесплатно. Тогда люди, являющиеся клиентами и потребителями, сами предпочтут рынки гипермаркетам. Поэтому закрывать гипермаркеты, чтобы искусственно направлять людей на рынки, необходимости я не вижу. А вот если дать людям возможность торговать, дать возможность иметь постоянных клиентов, и потребители будут знать, что это свежая фермерская продукция, выращенная заботливыми руками, люди сами будут все это приобретать», — считает Нилов.

Он добавил, что закрывать супермаркеты не стоит, потому что людям могут понадобиться непродовольственные товары — например, бытовая химия, которую не получится купить на рынке.