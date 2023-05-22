Общество 22 мая 2023, 10:49 Депутат Нилов оценил инициативу Хамзаева запретить алкомаркетам заводить сайты и приложения Депутат Нилов: нужно обязать алкомаркеты размещать информацию о вреде своей продукции

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал депутата Султана Хамзаева в его борьбе за здоровый образ жизни. Об этом написал RT.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ограничить право алкомаркетов на создание сайтов и мобильных приложений.

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Нилов отметил, что стоит не запрещать делать сайты алкомаркетам, а обязать их на первой странице в нормальном масштабе размещать информацию о вреде алкоголя.

«И вот если открываешь и полсайта посвящена вреду, с картинками и перечислением болезней, а дальше идет ассортимент, то такой подход был бы сбалансированным и пропагандистски верным», — добавил политик.