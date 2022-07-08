Депутат Нилов оценил идею Матвейчева о снижении ставки НДС на питьевую воду

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею включить бутилированную воду в перечень социально значимых товаров. Об этом написал RT.

По словам политика, в России существует ряд товаров, на которые действует пониженная ставка НДС.

«Что касается бутилированной воды, можно согласиться. У нас действительно есть пониженная ставка на ряд товаров. Самое главное, чтобы в конечном итоге это привело к снижению стоимости воды. Потому что ставку можно снизить, а цена останется. И в некоторых случаях, наоборот, цена даже завышается в безвыходном положении граждан. Возьмите стоимость воды, например, в аэропортах или в других местах, где цена абсолютно экономически не обоснована», — сказал он.

Нилов добавил, что данное предложение стоит поддержать, но с условием снижения стоимости и жесткого контроля за ценами.

Ранее депутат Олег Матвейчев предложил включить бутилированную воду в список социально значимых товаров с пониженной ставкой НДС.