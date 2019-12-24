Депутат Нилов обозначил размер зарплаты, при котором необходимо освобождать от НДФЛ
Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов разъяснил ИА Ura.ru, что от уплаты подоходного налога нужно освободить тех россиян, которые получают меньше 20 тысяч рублей в месяц.
По словам парламентария, соответствующий законопроект уже готовится и будет направлен в правительство. Нилов добавил, что в основном отмена НДФЛ коснется бюджетной сферы, тех россиян, которые получают менее 20 тысяч рублей. Он напомнил, что людям платят на уровне МРОТ и при этом еще взымают 13%.
«И получается сумма меньше, чем МРОТ, который соответствует прожиточному минимуму», — указал законодатель.