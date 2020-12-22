Депутат Нилов объяснил сложность возврата пенсионерам НДС на продукты

Российским пенсионерам и малоимущим предложили возвращать НДС на продукты питания. Но такой механизм сложно будет реализовать, заявил «360» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Для поддержки этих слоев населения можно ввести другие меры.

По словам депутата, для реализации предложения необходимо законодательное изменение. При этом пока в Госдуму не поступало никаких законодательных предупреждений.

«Я поддержу любые меры, направленные на улучшение жизни наших пенсионеров и снижение финансовой нагрузки при том, что они получают у нас в стране мизерные пенсии. Но что касается механизма возврата, тем более НДС, полагаю, что данный вопрос стоит обсудить. Но, как любой возврат, это хуже, чем невзимание сразу», — пояснил Нилов.

Он добавил, что необходимо понимать всю работу механизма возврата НДС и то, на какие продукты он будет распространяться. Если использовать банковские карты, то потребуется выполнять определенные транзакции.

«На мой взгляд, это достаточно сложно, можно найти другой механизм поддержки и помощи нашим пенсионерам, особенно в вопросах приобретения продуктов. И, к большому сожалению, у нас очень много случаев, когда даже возбуждаются уголовные дела, связанные как раз с вопросами возврата НДС или невыплаты НДС в полном объеме», — заявил председатель комитета.

Депутат подчеркнул, что к предложению стоит отнестись внимательно, чтобы поставленная благая цель не привела к мошенничеству.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить от НДС на продукты пенсионеров и малоимущих. Он пояснил, что при оплате банковской картой налог можно было бы автоматически возвращать.