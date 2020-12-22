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    22 декабря 2020, 16:45

    Депутат Нилов объяснил сложность возврата пенсионерам НДС на продукты

    Дарья Бунякова, Екатерина Андронова

    Российским пенсионерам и малоимущим предложили возвращать НДС на продукты питания. Но такой механизм сложно будет реализовать, заявил «360» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Для поддержки этих слоев населения можно ввести другие меры.
    Депутат Нилов объяснил сложность возврата пенсионерам НДС на продукты

    По словам депутата, для реализации предложения необходимо законодательное изменение. При этом пока в Госдуму не поступало никаких законодательных предупреждений.

    «Я поддержу любые меры, направленные на улучшение жизни наших пенсионеров и снижение финансовой нагрузки при том, что они получают у нас в стране мизерные пенсии. Но что касается механизма возврата, тем более НДС, полагаю, что данный вопрос стоит обсудить. Но, как любой возврат, это хуже, чем невзимание сразу», — пояснил Нилов.

    Он добавил, что необходимо понимать всю работу механизма возврата НДС и то, на какие продукты он будет распространяться. Если использовать банковские карты, то потребуется выполнять определенные транзакции.

    «На мой взгляд, это достаточно сложно, можно найти другой механизм поддержки и помощи нашим пенсионерам, особенно в вопросах приобретения продуктов. И, к большому сожалению, у нас очень много случаев, когда даже возбуждаются уголовные дела, связанные как раз с вопросами возврата НДС или невыплаты НДС в полном объеме», — заявил председатель комитета.

    Депутат подчеркнул, что к предложению стоит отнестись внимательно, чтобы поставленная благая цель не привела к мошенничеству.

    Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил освободить от НДС на продукты пенсионеров и малоимущих. Он пояснил, что при оплате банковской картой налог можно было бы автоматически возвращать.