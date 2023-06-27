Общество 27 июня 2023, 14:10 Депутат Нилов объяснил, почему в России предлагается отменить НДФЛ для граждан с доходом ниже 30 тыс рублей Депутат Нилов: мы выступаем за прогрессивную систему налогообложения более 10 лет

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Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов в разговоре с ИА НСН объяснил, почему депутаты предлагают отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей.

По его словам, ЛДПР последовательно выступает за прогрессивную систему налогообложения. Эту инициативу разработал еще Владимир Жириновский.

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«Нужно найти компромиссный вариант, чтобы те, кто получает мало, не платили подоходный налог, а те, кто получает много, платили по ставке гораздо выше», — добавил он.

Если закон будет принят, то более пяти миллионов россиян перестанут платить НДФЛ.