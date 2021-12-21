Депутат Нилов назвал причину осквернения памятников воинской славы

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил, почему подростки оскверняют памятники воинской славы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его мнению, такой эффект может оказывать освещение таких случаев в СМИ. Новости об этом провоцируют подростков на новые подобные поступки, так как есть те, кто таким образом пытается прославиться.

«Молодежь, к большому сожалению, очень часто воспринимает подобную информацию не с негативным посылом и подоплекой, а как некое руководство к действию», — считает Нилов.