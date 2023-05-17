Общество 17 мая 2023, 16:13 Депутат Нилов назвал утвержденную РПЦ молитву для поиска работы ее внутренним делом

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru прокомментировал информацию о том, что Русская православная церковь утвердила молитву «по случаю поиска работы».

По словам политика, это внутреннее дело самой церкви, как и молитва для странствующих, и для тех, кто находится на фронте.

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«Что такое молитва? Это мысль, я считаю, что мысль материальна. Когда человек о чем-то думает, что-то визуализирует, то, так или иначе, вопрос может материализоваться. Еще раз повторяю: считаю, что любая мысль материальна», — добавил Нилов.

Молитва — это настолько же личное дело каждого гражданина, как и выбор в чтении молитвы, резюмировал депутат.