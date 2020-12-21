Депутат Нилов назвал отличие продуктовых сертификатов от карточек

По его словам, подобная законодательная инициатива уже была ранее разработана членами ЛДПР. В настоящий момент ее рассматривают на разных уровнях законодательной и исполнительной власти нашей страны.

«Мы специально отошли от термина карточки, потому что есть карточки продуктовые, которые устанавливают лимиты на приобретение дефицитных продуктов, и чтобы не было путаницы, мы предложили ввести наименование продуктовых сертификатов», — пояснил Нилов.

Депутат отметил, что у этих сертификатов предусмотрен номинал в четверть прожиточного минимума в регионе. Председатель комитета добавил, что в настоящий момент законопроект находится «в рассылке». Свою позицию по поводу инициативы высказывают регионы, Совет Федерации и Общественная палата.