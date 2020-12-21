facebook_pixel
    21 декабря 2020, 14:58

    Депутат Нилов назвал отличие продуктовых сертификатов от карточек

    Полина Петрова

    Представители Общественной палаты предложили ввести системы продовольственных карточек социального питания или товаров первой необходимости. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил это предложение, сообщил канал «Звезда».
    Депутат Нилов назвал отличие продуктовых сертификатов от карточек

    По его словам, подобная законодательная инициатива уже была ранее разработана членами ЛДПР. В настоящий момент ее рассматривают на разных уровнях законодательной и исполнительной власти нашей страны.

    «Мы специально отошли от термина карточки, потому что есть карточки продуктовые, которые устанавливают лимиты на приобретение дефицитных продуктов, и чтобы не было путаницы, мы предложили ввести наименование продуктовых сертификатов», — пояснил Нилов.

    Депутат отметил, что у этих сертификатов предусмотрен номинал в четверть прожиточного минимума в регионе. Председатель комитета добавил, что в настоящий момент законопроект находится «в рассылке». Свою позицию по поводу инициативы высказывают регионы, Совет Федерации и Общественная палата.