Общество 27 июля 2023, 18:16 Депутат Нилов: если человек разводит, продает животных и получает с этого доход, он должен платить налоги

Читать 360tv в

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Общественной Службой Новостей» прокомментировал поправки в закон «Об ответственном обращении с животными».

В документе говорится, что заводчики животных должны будут проходить обязательную регистрацию и платить налоги. По словам депутата, граждане, которые занимаются разведением животных на профессиональной основе, должны работать легально и платить в госказну.

Реклама

При этом Нилов добавил, что прежде всего, государство должно следить за тем, чтобы в стране было как можно меньше бездомных животных.