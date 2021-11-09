Депутат не увидел смысла в запрете звонков по работе в нерабочее время

Председатель Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Ридусом» рассказал, что не видит смысла запрещать работодателям звонить удаленным сотрудникам в нерабочее время. Так он прокомментировал такой закон, вышедший в Португалии.

«В России все вопросы урегулированы прежде всего Трудовым кодексом и контрактом. Если работодатель и работник договорились о контактах в нерабочее время и это зафиксировано в контракте или коллективном договоре, это не противоречит Трудовому кодексу. Но в то же время в ТК есть норма, которая говорит: если работник работает в формате удаленной или смешанной занятости, у него есть право на нахождение в офлайне», — пояснил депутат.

Он добавил, что если удаленного сотрудника необходимо задействовать в его нерабочее время, это должно происходить только с его согласия и оплачиваться по двойному тарифу как сверхурочные.