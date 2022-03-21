Депутат назвал условия для отмены запрета Meta

Депутаты назвали условия, выполнение которых приведет к снятию запретов на соцсети Meta*. Необходимо «разблокировать аккаунты российских СМИ и общественных деятелей, а также вернуться к соблюдению принципа нейтральности», сказал замглавы комитета по информполитике Антон Горелкин.

Решение суда, согласно которому американская компания Meta* признана экстремисткой, еще можно отменить. По мнению Горелкина, это произойдет, если представители компании признают ошибку и исправят нарушения. «Это должны быть не какие-то комментарии непонятно кого, а это должны быть официальные заявления, верифицированные нашим регулятором», — сказал он ТАСС.

Тверской суд Москвы 21 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. Согласно решению судьи, россиянам официально запрещено пользоваться соцсетями Meta*, а сама корпорация признана экстремисткой. Ранее представители российских властей заявляли, что приговор не повлияет на судопроизводство в отношении обычных граждан РФ и не коснутся мессенджера WhatsАpp. Прокуратура также подчеркивала, что запрет на использование соцсетей компании коснется только финансовой деятельности.

* Meta — компания признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.



