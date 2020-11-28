Депутат назвал упрощение оформления инвалидности «дебюрократизацией»

Депутат Госдумы Олег Смолин заявил, что новые правила упрощают процесс оформления инвалидности. Он уточнил, что эта проблема актуальна, так как многие жалуются на сложность процедуры.

Как он рассказал RT, гражданам больше не нужно после медицинских обследований обращаться в поликлинику еще раз. Смолин назвал это «дебюрократизацией оформления инвалидности». По его словам, этот вопрос обсуждался уже давно, так как было много жалоб на то, что это довольно сложная процедура.

Смолин рассказал, что людям, желающим оформить инвалидность, приходится долго ходить по врачам, причем ко многим из них сложно найти свободную запись.

«Другая проблема — это доступность медико-социальной экспертизы», — добавил он.

Порядок оформления инвалидности в России упростили. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По правилам, чтобы установить или подтвердить инвалидность, граждане обязаны пройти медико-социальную экспертизу. Направление для этого выдается в поликлинике, в листе представлены сведения о результатах медицинских обследований.

Раньше в направлении был указан неполный объем медицинских обследований, поэтому россиянам приходилось вновь идти в поликлинику за дополнительными сведениями. Теперь же эти действия не нужны. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы сами вернут направление в поликлинику и укажут недостающую информацию.