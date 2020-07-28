Депутат назвал трудовые книжки рудиментом

По его словам, в большинстве стран трудовых книжек нет в принципе, и в России это можно назвать рудиментом советской системы.

«Проблемы нет в том, что человек записывает свои данные в бухгалтерию на бумажном носителе. Сегодня он будет записывать на файлы и передавать в соответствующие службы, в центр занятости и прочее», — считает Тарасенко.