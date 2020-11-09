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    09 ноября 2020, 18:14

    Депутат назвал «странным» предложение ввести школьные каникулы на время многодневного голосования

    Артур Блянихов

    Члены думского Комитета по образованию и науке обсудили с «Политикой сегодня» предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой отправлять школьников на каникулы во время многодневного голосования.

    «Мне это предложение кажется странным. Я напомню, что пока у нас ежегодный день голосования — это второе воскресенье сентября. Не успели начать учиться, как опять объявляем неделю перерыва», — заметил первый зампред Комитета Олег Смолин.

    По его мнению, избирательные участки следует размещать не в школах, а в других местах.

    В свою очередь зампред того же Комитета Максим Зайцев отметил, что во время голосования школы не могут работать, поскольку учителей назначают членами и председателями избирательных комиссий. Депутат посчитал оптимальным временем для выборов дни весенних каникул, которые длятся с конца марта по начало апреля.

    «Если трехдневное голосование будет проведено именно в эти сроки, то мы снимем нагрузку и с преподавателей, и с учеников, и у нас будет время, чтобы провести дезинфекцию и полностью произвести всю очистку», — заключил собеседник издания.