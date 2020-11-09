Депутат назвал «странным» предложение ввести школьные каникулы на время многодневного голосования

«Мне это предложение кажется странным. Я напомню, что пока у нас ежегодный день голосования — это второе воскресенье сентября. Не успели начать учиться, как опять объявляем неделю перерыва», — заметил первый зампред Комитета Олег Смолин.

По его мнению, избирательные участки следует размещать не в школах, а в других местах.

В свою очередь зампред того же Комитета Максим Зайцев отметил, что во время голосования школы не могут работать, поскольку учителей назначают членами и председателями избирательных комиссий. Депутат посчитал оптимальным временем для выборов дни весенних каникул, которые длятся с конца марта по начало апреля.

«Если трехдневное голосование будет проведено именно в эти сроки, то мы снимем нагрузку и с преподавателей, и с учеников, и у нас будет время, чтобы провести дезинфекцию и полностью произвести всю очистку», — заключил собеседник издания.