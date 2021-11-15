Депутат назвал самые полезные зимние виды спорта

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев назвал зимние виды спорта, которые поспособствуют укреплению иммунитета в период простудных заболеваний. По словам политика, подойдут любые физические упражнения на свежем воздухе. Об этом он рассказал «Радио 1».

«Время сейчас непростое, тревожное. Активный образ жизни помогает бороться с вирусами и недугами. И зимой у нас очень много доступных видов спорта: лыжи, горные лыжи, катание на коньках. Все, что доступно, надо использовать», — процитировало ИА Nation News слова Свищева.

Политик добавил, что помимо лыж можно заняться сноубордингом или керлингом. Однако если возможности поехать на горнолыжные курорты нет, то можно просто походить по зимнему лесу с палками.

Свищев отметил, что любые физические упражнения на свежем воздухе будут в любом случае более полезны, чем сидение дома перед телевизором.