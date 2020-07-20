Депутат назвал решение проблемы пустующих из-за пандемии билбордов

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал, как нужно решать проблему пустующих из-за пандемии коронавируса рекламных щитов.

Он пояснил, что в городе установлено большое число таких конструкций. По мнению депутата, необходимо использовать их рационально.

«Если, например, нет коммерческой рекламы, а мы сейчас видим определенный спад на рынке из-за кризиса, то я вижу решение этой проблемы через соответствующий городской закон о социальной рекламе, где было бы прописано, какое количество площадей отдается под социальные нужды», — процитировало Четырбока ИА Nation News.

Парламентарий уточнил, что в настоящий момент в Санкт-Петербурге размещено довольно много социальной рекламы. Она представляет собой фотографии врачей, борющихся с COVID-19, призывы остаться дома и соблюдать правила дорожного движения.