Депутат назвал предупреждающие надписи на пачках сигарет неэффективной профилактикой лесных пожаров
Надписи на пачках сигарет не уменьшат количество лесных пожаров, которые чаще всего возникают из-за не потушенных окурков. Так считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По его словам, они не читают, «они курят и все». Депутат уверен, что если на пачках предупреждать о возгораниях, «это не навредит, но польза будет минимальной».