    21 апреля 2020, 19:37

    Депутат назвал предупреждающие надписи на пачках сигарет неэффективной профилактикой лесных пожаров

    Дарья Морозова

    Надписи на пачках сигарет не уменьшат количество лесных пожаров, которые чаще всего возникают из-за не потушенных окурков. Так считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, они не читают, «они курят и все». Депутат уверен, что если на пачках предупреждать о возгораниях, «это не навредит, но польза будет минимальной».