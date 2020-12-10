Депутат назвал организатора энергоблокады Крыма бандитом

По данным «Парламентской газеты», Ислямова приговорили к 19 годам тюрьмы. Бальбек считает, что такой конец был ожидаем, а приговор справедлив.

«Без сомнения, Ислямов вошел в историю как показатель человеческого падения из бизнесмена в бандиты», — заключил депутат.