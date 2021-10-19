Депутат назвал идею о передаче бесплатных планшетов пенсионерам интересной

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался по поводу предложения директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова предоставить планшеты российским пенсионерам на безвозмездной основе. Об этом сообщил RT.

По словам политика, идея является достаточно интересной, но затратной. Если найти возможности для ее реализации, то позитив для граждан пенсионного возраста будет обеспечен.

Кроме того, Нилов считает, что оказание таких услуг будет способствовать снижению распространения коронавируса среди пожилого населения.

«Для реализации идеи необходимо принятие решения на федеральном уровне, а самое главное — определение финансирования с учетом того, что у нас есть граждане пенсионного возраста, которые проживают в сельской местности, где вообще нет интернета, и пенсионеры, которые с техникой на дистанции, и для них, кроме того, чтобы предоставлять, будет необходимо обеспечить соответствующее обучение», — сказал он.