Депутат назвал идею лишать хулиганов водительских прав преждевременной

В российском автозаконодательстве достаточно много куда более важных вопросов, которые нужно решать сейчас. Лишение хулиганов водительских прав — преждевременная инициатива. Так считает депутат Госдумы Евгений Москвичев.

«Лишить легче всего. Надо подходить разумно к каждому вопросу. Я считаю, что это преждевременно. Есть конечно хулиганы, но их надо по-другому наказывать», — заявил «360» Москвичев.

По его словам, на повестке дня у законодателей должны быть другие проекты.

«Мы в первую очередь должны решать другие вопросы. В первую очередь это пьянки за рулем. Кроме того, мы должны готовить водителей по-другому, плюс надо повышать нормативы скорости при повышении качества дорог», — рассказал депутат.

Ранее своим мнением о новом законопроекте с «360» поделился автоэксперт. Он не увидел связи между мелким хулиганством и нарушением ПДД.

С идеей о том, чтобы хулиганов лишать водительского удостоверения за повторные нарушения, выступила зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Инициатива появилась после случая во Владивостоке, когда водитель внедорожника намеренно обрызгал водой из лужи пешеходов. Он снял свою выходку и похвастался ею в Сети. Нарушителя оштрафовали на 80 тысяч рублей, сообщало РИА ФАН.