Депутат Госдумы оценил запрет на продажу алкоголя 1–2 января
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал предложение запретить продавать алкоголь 1 и 2 января. Об этом сообщил RT.
По его словам, любители выпить все равно купят все заранее. Говорин уточнил, что меры по снижению спроса на алкоголь должны быть постепенными.
«Разъяснения, социальная реклама… Мы должны сейчас, в декабре, говорить, что потребление, особенно крепких алкогольных напитков, — это риск тяжелых форм COVID», — пояснил он.