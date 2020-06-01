Депутат назвал антироссийскую позицию объединяющим звеном политической элиты США

Россию обвинили в причастности к массовым беспорядкам в США, которые возникли после гибели темнокожего американца от рук полицейских в Миннеаполисе. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков пояснил в беседе с «360», почему возникают подобные заявления.

Парламентарий назвал своеобразной ситуацию в американском правительстве после прихода к власти Дональда Трампа. Политическая элита страны не сошлась в отношении к главе государства, но зато ее в целом объединяет позиция по РФ.

«Вопрос, по которому американская элита максимально консолидирована, это отношения с Россией и соображения, связанные с максимальным ограничением российских возможностей», — подчеркнул Новиков.

Задачей максимум при этом является фактический развал России — буквальное повторение сценария, который уже применили к СССР. Жесткую антироссийскую политику проводят как люди из команды Трампа, так и демократы. Последние надеются вернуть себе власть после выборов.

«Позицию всегда надо иллюстрировать, чем-то подкреплять, даже если это фейковые новости. Одной из из них стали [заявления] о том что РФ каким-то образом манипулирует происходящим в США сегодня и производит волнения, которые очень сильно беспокоят страну — и ее население, и политическую элиту», — объяснил Новиков.

Заявление экс-советника Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс он назвал подтверждением того, что российской стороне не стоит рассчитывать на возможные перемены в Белом доме после выборов 2020 года.

«Связывать какие-то надежды и строить иллюзии не приходится. Политическое руководство в США можно заставить считаться с интересами России только одним способом: делать нашу страну сильнее экономически и дать ей возможность выступать тяжеловесом на политической арене мира», — заключил политик.