14 июля 2023, 17:51
Депутат Мосгордумы рассказала о пользе офсетных контрактов в решении социальных задач
Депутат Мосгордумы Гусева: офсетные контракты помогают решить важные социальные задачи
Использование офсетных контрактов в столице позволило решать важные социальные задачи, среди которых — обеспечение молочных кухонь города свежей продукцией. Об этом журналистам Агентства городских новостей «Москва» рассказала депутат Мосгордумы Людмила Гусева.
Молочная кухня, где можно получить продукты бесплатно, — это один из важных элементов социальной поддержки материнства и детства в Москве.
Людмила Гусева
Депутат Московской городской думы
По ее словам, молочная кухня помогает семьям, которые оказались в сложной финансовой ситуации или нуждаются в специализированном питании для детей по состоянию здоровья.
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Продукцию для молочных кухонь начали поставлять Лианозовский и Царицынский комбинаты. В развитие их мощностей вложили свыше двух миллиардов рублей.
Продукты, соответствующие рекомендациям педиатров, смогли получать тысячи московских семей.
Право на этот вид поддержки имеют дети до трех лет, а в случае, если ребенок имеет инвалидность, — и позже.
Людмила Гусева
Депутат Московской городской думы
Кроме того, этим видом поддержки могут воспользоваться женщины с 12 недель беременности и до родов.
Гусева отметила, что обеспечение бесперебойного поступления молочной продукции и других необходимых продуктов — пюре, соков, смесей — для молочных кухонь стало важной задачей для производства и логистики. Механизм офсетного контракта стал эффективным инструментом для ее решения. Таким образом, предприятия смогли увеличивать мощности в обмен на гарантию длительных поставок.
Ранее сообщалось о том, что московские автобусы бесплатно перевезли в музеи почти полмиллиона детей.
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