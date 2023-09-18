18 сентября 2023, 18:57
Депутат Мосгордумы рассказал о поддержке столичного бизнеса
Головченко: помощь в продвижении стала мощной мерой поддержки для бизнеса Москвы
Правительство столицы оказало значительную поддержку представителям московского бизнеса. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.
По мнению депутата, помощь в продвижении столичных товаров стала значительной мерой поддержки для московского бизнеса.
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«Локальные производители получают мощную поддержку как в онлайн, так и в традиционном продвижении», — подчеркнул он.
Головченко добавил, что бренд «Сделано в Москве» и соответствующая платформа позволили представить покупателям товары, произведенные в столице, и уже более двух миллионов посетителей увидели эти товары на сайте.
Брендированные витрины также появились на крупнейших маркетплейсах страны. Кроме того, в планах организаторов — открытие собственных магазинов с вывеской «Сделано в Москве». Участниками программы уже стали около трех тысяч столичных компаний.
Депутат уточнил, что такие меры поддержки помогут снизить стоимость продвижения товаров и поспособствуют здоровой конкуренции. Он добавил, что программа «Сделано в Москве» должна продолжать развиваться, в том числе путем включения в нее крупных розничных сетей и различных форматов дистрибуции.
Программа открыта для всех предпринимателей, включая самозанятых. К числу участников уже присоединились такие известные бренды, как завод «Москвич» и комбинат «Добрынинский».
Бизнес
Москва 2023
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