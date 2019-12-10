Депутат Мосгордумы порассуждал о переименовании улицы в честь Лужкова

Улица имени экс-мэра Москвы Юрия Лужкова может появиться в столице. Вопрос об увековечивании памяти политика рассмотрят в Мосгордуме.

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«Юрий Михайлович (Лужков — прим. ред.) очень много сделал, и конечно, достоин того, чтобы его именем была названа улица. Увековечить память нашего московского мэра, столько времени работавшего в Москве и реально много сделавшего для москвичей, — это было бы правильно», — приводит «Газета.ru» слова председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

Депутат добавил, что знаковые места в Москве, которые можно было бы переименовать, находятся в отдаленных районах, однако связанную с Лужковым улицу можно найти и в центре.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в Германии, куда он прилетел для плановой операции на сердце. Ему было 83 года. Мэром столицы Лужков стал в 1992 году. Покинул свой пост он спустя 18 лет — в 2010-м.