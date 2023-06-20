Общество 20 июня 2023, 18:22 Депутат Мосгордумы оценила работу пункта отбора контрактников Депутат Мосгордумы Метлина: пункт отбора контрактников работает по стандартам МФЦ РИА «Новости»

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Депутат Мосгордумы Наталия Метлина заявила агентству городских новостей «Москва», что пункт отбора контрактников работает по высоким стандартам МФЦ.

Все продумано до мелочей. И самое главное — это маршрут, по которому идет человек, который решил служить по контракту. Наталия Метлина Депутат Мосгордумы

По ее словам, от прибытия в пункт отбора до отправки в воинскую часть проходит не более четырех дней. Депутат отметила комфортную зону ожидания и отсутствие очередей на входе. Ее также впечатлило большое количество желающих подписать контракт на военную службу.

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В пункте отбора добровольцы могут заполнить анкету, сделать фотографии, пройти медицинское и психологическое тестирование, сдать анализы, оформить банковскую карту, получить услуги нотариуса и решить проблемы с судебными приставами.

Необходимую информацию о работе пункта отбора можно узнать на портале mos.ru, в чат-боте @MskContract_bot в Telegram или по телефону 117.

Ранее будущие контрактники рассказали, почему решили пойти на военную службу.