20 июня 2023, 18:22
Депутат Мосгордумы оценила работу пункта отбора контрактников
Депутат Мосгордумы Метлина: пункт отбора контрактников работает по стандартам МФЦ
Депутат Мосгордумы Наталия Метлина заявила агентству городских новостей «Москва», что пункт отбора контрактников работает по высоким стандартам МФЦ.
Все продумано до мелочей. И самое главное — это маршрут, по которому идет человек, который решил служить по контракту.
Наталия Метлина
Депутат Мосгордумы
По ее словам, от прибытия в пункт отбора до отправки в воинскую часть проходит не более четырех дней. Депутат отметила комфортную зону ожидания и отсутствие очередей на входе. Ее также впечатлило большое количество желающих подписать контракт на военную службу.
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В пункте отбора добровольцы могут заполнить анкету, сделать фотографии, пройти медицинское и психологическое тестирование, сдать анализы, оформить банковскую карту, получить услуги нотариуса и решить проблемы с судебными приставами.
Необходимую информацию о работе пункта отбора можно узнать на портале mos.ru, в чат-боте @MskContract_bot в Telegram или по телефону 117.
Ранее будущие контрактники рассказали, почему решили пойти на военную службу.
Военные
Москва 2023
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