Общество 16 августа 2023, 14:36 Депутат Мосгордумы оценил темпы реновации в столице Депутат МГД Артемьев: темпы реновации совпали с запросами жителей Бирюлева Западного ИЦПМ

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Ускорение темпов программы реновации в полной мере совпало с запросами москвичей. Об этом рассказал депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Он отметил, что его район — Бирюлево Западное — был одним из первых, где завершился первый этап реновации, который предполагалось закончить к 2024 году. Жители переезжали в новые дома быстро и с нетерпением.

Ежегодно старые пятиэтажки становятся ближе к аварийному состоянию, и сомневающихся в необходимости участия в программе было мало, все заинтересованы в переезде в новое жилье. Олег Артемьев

Депутат отметил, что во время второго и третьего этапов реновации еще более 1,6 тысячи жителей Бирюлево Западного переедут в новые дома. Он подчеркнул, что ускорение темпов реновации помогло им получить более удобное и комфортное жилье.

Артемьев добавил, что семьям бесплатно помогут с перевозкой мебели при переезде.

Участники реновации получают равное отношение и защиту своих прав на качественное жилье, и это право реализуется в полной мере, без задержек, а иногда — и с опережением. Олег Артемьев

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 20 домов возвели по реновации на юге столицы.