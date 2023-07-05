Общество 05 июля 2023, 12:40 Депутат Мосгордумы Козлов посоветовал установить счетчики на воду для экономии на услугах ЖКХ

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Установка счетчиков научит более разумному потреблению воды и позволит значительно сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов в беседе с Lenta.ru.

Анализ данных из квитанций показывает, что после установки счетчиков жильцы платили за ЖКХ в два раза меньше, сообщил сайт kp.ru. Также благодаря счетчикам россиянам не нужно будет оплачивать повысившийся норматив в случае аварий на трубопроводе.

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Депутат отметил, что в скором времени коэффициент при расчете за воду для москвичей может повысится с 1,5 до 3.