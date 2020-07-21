Депутат: молодые семьи в России нужно обеспечить жильем

Она уточнила, что процесс строительства должен быть удешевлен за счет новых технологий, а вот снижения качества допускать нельзя.

«Из этого процесса необходимо убрать коррупцию и обеспечить качество. Насколько безопасны любые удешевления, должны оценивать эксперты в строительной области», — рассказала Бессараб.