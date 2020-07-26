Депутат молодежного собрания из Калуги устроил пьяную вечеринку в Севастополе

Прохожие и полицейские пытались унять депутата молодежного собрания Калужской области Дениса Зиновкина, который вместе с шумной компанией устроил вечеринку на улице в Севастополе.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что пьяный Зиновкин продемонстрировал полицейским свое удостоверение и заявил, что приехал в Севастополь на празднование Дня Военно-морского флота. По словам калужского парламентария, на праздник его пригласил губернатор Крыма Сергей Аксенов. За пьянку на улице Зиновкина ждут разбирательства.

«Денис Зиновкин стал участником неприятной истории в Севастополе. Это рядовой член нашего парламента. <…> В среду он придет в Законодательное собрание Калужской области, где мы будем разбираться в сложившейся ситуации и сделаем организационные выводы», — приводит издание «Подъем» текст сообщения пресс-службы Заксобрания региона со ссылкой на главу молодежного собрания Дарью Никееву.

В конце прошлого года депутата законодательного собрания от «Единой России» Владимира Вдонина задержали за езду в пьяном виде в Пензенской области. За то, что он наплевал на закон и безопасность других людей, его исключили из партии.