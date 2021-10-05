Депутат Миронов посоветовал больше читать после сбоя в соцсетях

Депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.ru» прокомментировал глобальные сбои, произошедшие в Facebook, Instagram и WhatsApp. Он выразил обеспокоенность зависимостью людей от соцсетей.

«Проблема зависимости от соцсетей в современном обществе, конечно же, существует и все это отлично знают. Наибольшую обеспокоенность сегодня вызывают дети. Многие из них буквально „подсели“ на контент из соцсетей. Они не представляют, как без него жить, и это печально. Решение проблемы такой зависимости может быть следующим: нужно больше читать разнообразной литературы», — сказал Миронов.

Он добавил, что у людей, которые много читают, занимаются саморазвитием и расширением кругозора, никогда не будет никаких зависимостей.