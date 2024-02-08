Общество 08 февраля 2024, 15:48 Депутат Миронов: детей трудовых мигрантов следует системно готовить к поступлению в российские школы

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Детям трудовых мигрантов при поступлении в российские школы необходима системная подготовка. Без этого невозможна их полноценная социальная адаптация, сообщил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Ридусом».

По его словам, партия выступила с инициативой о введении подготовительных курсов по изучению русского языка для детей мигрантов. Так, учителя с первого занятия смогут выявить уровень знаний и на должном уровне подготовить каждого ребенка к школе.

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«Тех же детей мигрантов, кто по каким-то причинам не прошел эту подготовку, мы предлагаем не принимать в школы до тех пор, пока они не справятся с предшкольной программой», — отметил Миронов.