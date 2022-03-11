Депутат Милонов выступит за блокировку Instagram в случае разрешения призывать к насилию

Компания Meta разрешила в социальных сетях Facebook и Instagram публиковать призывы к насилию в отношении россиян и представителей ВС РФ. Это решение прокомментировал депутат Госдумы Виталий Милонов, передала «Вечерняя Москва».

По словам политика, если эта информация подтвердится, он будет выступать за то, чтобы Instagram в России перестал работать.

«Я вообще не сторонник блокировок соцсетей, потому что это полезная вещь. Но если Facebook и Instagram присоединятся к акции Hugo Boss образца 1935 года — „шей форму для фашиста“, тогда извините. Мне печально это говорить, но я буду выступать двумя руками, чтобы на следующей неделе Instagram в России не работал», — сказал он.

Милонов добавил, что сам лично обратится в Роскомнадзор и попросит «жестко» контролировать социальную сеть в России.