Общество 15 июня 2023, 13:21 Депутат Милонов призвал обязать блогеров получать аккредитацию, чтобы вести лекции

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Если блогеры хотят читать лекции, то они должны получить соответствующую аккредитацию. Об этом сообщил RT со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего эту инициативу.

Он написал письмо министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову. В нем депутат подчеркнул, что доверчивые люди впустую тратят деньги, пытаясь получить знания у неквалифицированных людей.

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«Итогом такого обучения, как правило, являются безвозвратно потраченные деньги и время. Подобные «специалисты» зачастую учат астрологии, хиромантии, народной медицине, гомеопатии, методам быстрого заработка, супердоходному бизнесу», — подчеркнул Виталий Милонов.

В связи с этим депутат и предложил лицензировать деятельность блогеров.

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