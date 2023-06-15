15 июня 2023, 13:21
Депутат Милонов призвал обязать блогеров получать аккредитацию, чтобы вести лекции
Если блогеры хотят читать лекции, то они должны получить соответствующую аккредитацию. Об этом сообщил RT со ссылкой на депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего эту инициативу.
Он написал письмо министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову. В нем депутат подчеркнул, что доверчивые люди впустую тратят деньги, пытаясь получить знания у неквалифицированных людей.
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«Итогом такого обучения, как правило, являются безвозвратно потраченные деньги и время. Подобные «специалисты» зачастую учат астрологии, хиромантии, народной медицине, гомеопатии, методам быстрого заработка, супердоходному бизнесу», — подчеркнул Виталий Милонов.
В связи с этим депутат и предложил лицензировать деятельность блогеров.
Виталий Милонов
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