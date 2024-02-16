Общество 16 февраля 2024, 18:29 Депутат Милонов призвал не повышать цены на такси в непогоду

Читать 360tv в

Зачастую неблагоприятные погодные условия становятся причиной повышения стоимости услуг такси. Однако такие поездки обязаны иметь ценовые лимиты, отметил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с RT.

Он напомнил агрегаторам о существовании антимонопольных служб и надзорных ведомств.

Реклама

«Снег — это не камни с неба, не лава, не экстраординарное погодное явление для Москвы и России», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, такси не должно превращаться в предмет роскоши.