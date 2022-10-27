Депутат Милонов предложил запретить продавать крепкий алкоголь в микротаре | 360°

27 октября 2022, 10:51
Депутат Милонов предложил запретить продавать крепкий алкоголь в микротаре
Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо вице-премьеру России, главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре. Об этом написал RT.
Политик считает, что чрезмерная доступность и наглядность алкоголя в розничной торговле влияет на желание россиян пристраститься к вредным привычкам.
Реклама
«Практически в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже „микродозы“ крепкого алкоголя емкостью 50—100 грамм», — сказал Милонов.
Реклама
Он предложил Мантурову рассмотреть возможность полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре.
Госдума РФ
Алкоголь
Реклама
Реклама