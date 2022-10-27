Депутат Милонов предложил запретить продавать крепкий алкоголь в микротаре | 360°

Общество 27 октября 2022, 10:51 Депутат Милонов предложил запретить продавать крепкий алкоголь в микротаре

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо вице-премьеру России, главе Минпромторга Денису Мантурову с предложением запретить торговлю крепким алкоголем в микротаре. Об этом написал RT.

Политик считает, что чрезмерная доступность и наглядность алкоголя в розничной торговле влияет на желание россиян пристраститься к вредным привычкам.

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«Практически в каждом продуктовом магазине в кассовой зоне можно увидеть в продаже „микродозы“ крепкого алкоголя емкостью 50—100 грамм», — сказал Милонов.

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Он предложил Мантурову рассмотреть возможность полного запрета на продажу крепкого алкоголя в микротаре.