Общество 09 апреля 2024, 10:05 Депутат Милонов предложил ввести уголовную ответственность за рекламу вебкама

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За рекламу трудоустройства в вебкаме в России нужно ввести уголовную ответственность, чтобы избавить жителей от навязчивых предложений. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщил RT.

Он написал обращение министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву. В нем говорится, что нужно не только ввести уголовную ответственность, но и в целом обратить внимание на сексуальные услуги, которые оказывают в Сети.

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«Данные объявления обещают высокий заработок и даже бесплатное проживание у работодателя. Однако фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей», — отметил парламентарий.

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